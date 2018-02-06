Курс биткоина упал до $6,2 тыс.
06.02.2018 11:15
За сутки биткоин подешевел почти на 22%, курсы других криптовалют также снижаются
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Курс криптовалюты биткоин за сутки упал почти на 22%, свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Сейчас биткоин торгуется по $6,23 тыс.
Наименьшее падение из всех основных криптовалют демонстрирует Ripple - 19,5%. Сейчас Ripple торгуется по $0,63.
Bitcoin Cash подешевел более чем на четверть - до $796,78, эфириум - на 25,4%, до $606,41.
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