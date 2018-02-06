Курс биткоина упал до $6,2 тыс.

За сутки биткоин подешевел почти на 22%, курсы других криптовалют также снижаются

Курс криптовалюты биткоин за сутки упал почти на 22%, свидетельствуют данные CoinMarketCap.



Сейчас биткоин торгуется по $6,23 тыс.



Наименьшее падение из всех основных криптовалют демонстрирует Ripple - 19,5%. Сейчас Ripple торгуется по $0,63.



Bitcoin Cash подешевел более чем на четверть - до $796,78, эфириум - на 25,4%, до $606,41.



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