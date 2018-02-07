Нокаут или нокдаун. Что происходит с курсом биткоина

Мнения экспертов разделились: биток может упасть до $1000 или взлететь до $50 000

После пика в $20 000 за один биткоин, которого криптовалюта достигла в декабре прошлого года, начался затяжной обвал. На утро вторника его курс опустился ниже $6000 - это самый низкий показатель с ноября 2017 года.

Что происходит с курсом биткоина и что будет дальше, разбиралась LIGA.net.

Откат или закат

Для того чтобы понимать причины падения биткоина сейчас, нужно выяснить, почему курс так сильно вырос в начале декабря 2017 года, говорит основатель профильного издания Anycoin.news Сергей Петренко. По его словам, большую роль в этом росте сыграли манипуляции на рынке и ажиотажный спрос, возникший на позитивных новостях.

"Это и новости о запуске фьючерсов на крипту на чикагских биржах, и много хороших новостей о других криптовалютах, в частности Ripple, Cardano, Stellar и так далее", - говорит Петренко.

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В январе ажиотаж спал, а негативных новостей стало больше, чем позитивных: взлом японской криптобиржи Coincheck, обвинение криптовалютной биржи Bitfinex в мошенничестве и т.д.

"Добавьте к этому перегретость рынка, его повышенную склонность к волатильности, наличие практически бесконечного количества мелких игроков, легко поддающихся панике, - и, скорее всего, придется удивляться, что курс не упал еще сильнее", - отмечает Петренко.

Фото: Fb-страница управляющего партнера ЮК Юскутум Артема Афяна

Основатель проекта CryptoGuru.in.ua Александр Рябцев также называет основной причиной падения курса спекуляции.

"На рынке замечена активность по продаже крупнейших биткоин-кошельков, которые ранее только покупали криптовалюту, - говорит Рябцев. - При этом на крупнейшие криптовалютные биржи заводились тысячи биткоинов, создавая избыток предложения и дефицит спроса, что приводило к движению курса вниз".

Альткоины в значительной мере зависят от курса ВТС, что привело к аналогичному снижению их курса и капитализации рынка в целом, добавляет Рябцев. По словам эксперта, на курс биткоина также могли влиять заявления некоторых членов правительства разных стран о запрете криптовалют. Часть из них позже опровергали свои заявления (например, представитель правительства Индии), что также свидетельствует о спекулятивных действиях на рынке, считает Рябцев.

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Падение курса биткоина в последние месяцы - это обычная коррекция после пика, как и в предыдущие разы, последний из которых был в 2014-м, рассказывает эксперт в сфере криптотехнологий, CEO Remme Александр Момот.

"Пик в $20 000 в декабре слишком высокий, нетипичный. Поэтому долго цена задержаться не могла", - отмечает эксперт.

Статистика - Александр Момот

Туманное будущее

Что дальше? В экспертной среде нет единства.

Курс может пойти как вниз, так и вверх, говорит основатель криптовалютной биржи Kuna Exchange Михаил Чобанян. "Кто-то может решить: а почему бы мне не поиграть. Влить 100 млн долларов и баламутить весь рынок, - рассуждает Чобанян. - На рынке немало людей, у которых есть такие ресурсы".

По его словам, на курс биткоина как в одну, так и в другую сторону может повлиять фактор Китайского нового года, который празднуют с 16 февраля по 2 марта. "Китайцы обычно очень активны на этом рынке, но сейчас они будут отдыхать", - говорит эксперт.

"Судя по тенденциям, до конца февраля ожидается еще большее падение, - полагает CTO в Innovations Development Lab Дмитрий Ганжело. - С высокой долей вероятности можно утверждать, что биток опустится ниже $5000". Но в долгосрочной перспективе крипта снова пойдет вверх. Это произойдет, когда нынешняя манипуляция закончится, и ее авторы закупят нужное количество биткоинов, уверен Ганжело.

"Нормальный психологический коридор для меня на следующие несколько месяцев - $4000-7000, а в конце 2018 - начале 2019-го может начаться рост", - считает Александр Момот.

"Курс биткоина в ближайшие три месяца скорее всего вернется к стартовой позиции - около $1000", - считает глава Ассоциации защиты активов Александр Ситухо.

"На мой взгляд, уже в конце этого года или начале 2019-го, мы увидим уровень в $50 000, - прогнозирует основатель ForkLog и CEO ForkLog Consulting Анатолий Каплан. - Все предпосылки для этого созданы".

Антон Кобылянский

Евгений Шишацкий

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