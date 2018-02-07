Курс биткоина начал расти после резкого падения

Во вторник биткоин растет после падения, торгуясь у отметки в $7,5 тыс.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин отыгрывает потери предыдущего дня торгов, когда стоимость опускалась на некоторых биржах ниже $6 тыс.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9:26 биткоин рос на 19,6%, до $7,426 тыс.

Другие криптовалюты также дорожают. Ethereum рос в цене на 22,27%, до $747, Ripple - на 11,5%, до $0,72, Bitcoin Cash - на 15,48%, до $934,96, согласно данным CoinMarketCap.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент около $353 млрд. Доля биткоина составляет примерно 36% всего рынка криптовалют.

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Во вторник биткоин терял четверть стоимости на фоне ряда негативных новостей, касающихся ограничения торговли и регулирования рынка криптовалют в разных странах. В последние дни ряд крупных банковских групп запретил покупку криптовалют по своим кредитным картам. Об этом сообщали американские JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, а также британские Lloyds Banking Group и Virgin Money. С ограничениями рынок столкнулся также в Индии и Китае.

По мнению рейтингового агентства Weiss, которое в конце января присвоило биткоину рейтинг всего "C+", заявило, что стоимость биткоина крайне волатильна, при этом он отстает по своим параметрам от появляющихся на рынке криптовалют. Так, Weiss отмечает недостаточную производительность сети, которая позволяет проводить всего 4 операции за секунду - при стоимости около $10 каждая.

Источник: Прайм

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