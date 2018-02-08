Курс биткоина продолжает расти

Сегодня утром курс биткоина достигает почти $8 тыс.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин отыгрывает потери. Во вторник ее стоимость опускалась на некоторых биржах ниже $6 тыс. В среду курс вернулся к росту и сегодня он достигает почти $8 тыс.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8:46 биткоин рос на 6,11%, до $7,9 тыс.

Другие криптовалюты также дорожают. Ethereum рос в цене на 6,04%, до $797, Ripple - на 2,11%, до $0,74, Bitcoin Cash - на 6,74%, до $986,49.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент около $355 млрд. Доля биткоина составляет примерно 36% всего рынка криптовалют.

Во вторник биткоин терял четверть стоимости на фоне ряда негативных новостей, касающихся ограничения торговли и регулирования рынка криптовалют в разных странах. В последние дни ряд крупных банковских групп запретил покупку криптовалют по своим кредитным картам. Об этом сообщали американские JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, а также британские Lloyds Banking Group и Virgin Money. С ограничениями рынок столкнулся также в Индии и Китае.

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