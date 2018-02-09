Германия и Франция хотят обсудить криптовалюты на встрече G20

Министры финансов и главы центробанков Германии и Франции предлагают обсудить регулирование криптовалют на ближайшей встрече G20

Министры финансов и главы центробанков Германии и Франции призывают внести обсуждение регулирования криптовалют в повестку ближайшего саммита Большой двадцатки. Об этом сообщает Reuters.



"Мы полагаем, что токены и стоящие за ними новые технологии несут в себе новые возможности", - гласит письмо, подписанное министром финансов ФРГ Петером Альтмайером, министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, а также главами центробанков двух стран Йенсом Вайдманном и Франсуа Вильруа де Гало.



Авторы признают также, что криптовалюты могут представлять существенные риски для инвесторов, а также могут быть объектами финансовых преступлений при отсутствии надлежащих мер контроля. Кроме того, они могут стать причиной рисков для финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.



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