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От биткоина откололся Bitcoin Private

01.03.2018 13:20
Произошел первый форк биткоина основанный сразу на двух блокчейнах
Фото: Pixabay

28 февраля в сети биткоин и ZClassic состоялся хардфорк Bitcoin Private.

На странице в Twitter авторы проекта отмечают, что это первый форк биткоина, основанный сразу на двух блокчейнах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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