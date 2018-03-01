От биткоина откололся Bitcoin Private
01.03.2018 13:20
Произошел первый форк биткоина основанный сразу на двух блокчейнах
Фото: Pixabay
28 февраля в сети биткоин и ZClassic состоялся хардфорк Bitcoin Private.
На странице в Twitter авторы проекта отмечают, что это первый форк биткоина, основанный сразу на двух блокчейнах.
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