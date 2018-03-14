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Сайт гидрометцентра майнит криптовалюту

14.03.2018 12:43
В коде сайта обнаружена программа для майнинга

Официальный стайт украинского гидрометеорологического центра майнит криптовалюту. В коде сайта обнаружена программа для майнинга CoinHive, сообщает УНИАН.

Программа использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют. На официальной интернет-странице программы так и написано: "Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя". Заметим, что наличие программы даже не пытаются скрыть. Код майнера можно увидеть, просто открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке.

Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке или это работа технических работников сайта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, майнинг
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