Курс биткоина упал ниже $8 тысяч

За последние сутки биткоин подешевел на 13,4%

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 15 марта, упал ниже $8 тыс. - до $7,9 тыс. По данным CoinMarketCap, за сутки биткоин подешевел на 13,4%.



Эфириум подешевел на 14,3% и торгуется сейчас по $592,32. Bitcoin Cash потерял в цене 13,5% - до $902,88.



Курс криптовалюты Ripple снизился на 13,6% - до $0,67.



Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $316,82 млрд. На биткоин приходится около 42,3% всего рынка.



Вчера, 14 марта, Google сообщил, что с июня текущего года введет у себя запрет на рекламу криптовалют, ICO, криптовалютных кошельков и советов по торговле.



Аналитики связывают снижение курса биткоина и других цифровых валют именно с этим решением.



Facebook запретил рекламу криптовалют в конце января.



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