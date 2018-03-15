Вице-премьер Степан Кубив пообещал, что майнинг внесут в Классификатор видов экономической деятельности

Правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом о майнинге. Об этом вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив написал в Facebook.



"Майнинг получит собственный КВЭД в Украине", - сообщил Кубив.



По майнингом подразумевают деятельность по поддержке функционирования распределенной базы данных, обеспечения ее целостности, неизменности и согласованности путем проведения вычислительных операций электронно-вычислительными машинами, напомнил министр. Он пообещал рассказать о деталях позже.



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