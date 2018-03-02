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Банк Англии: Криптовалюты не могут заменить традиционные деньги

02.03.2018 12:40
Криптовалюты не могут эффективно заменять валюты традиционные, убежден глава центробанка Великобритании

Криптовалюты больше похожи не на деньги, а на финансовые пузыри. Такое мнение высказал глава центробанка Великобритании Марк Карни, пишет Reuters.

При этом Карни не считает, что биткоин и другие криптовалюты нужно запретить. Однако их нужно регулировать, как и другие составляющие финансовой системы. Кроме того, криптовалюты не могут эффективно заменять валюты традиционные, убежден глава Банка Англии.

"Криптовалюты работают как деньги в лучшем случае только для некоторых людей и в ограниченной степени, и даже тогда - только параллельно с традиционными валютами.  Если коротко: они терпят неудачу (в качестве традиционных денег - ред.)", - отметил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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