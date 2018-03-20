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Криптовалюта Венесуэлы попала под санкции США

20.03.2018 13:45
Венесуэльская криптовалюта El Petro попала под запрет правительства США

Венесуэльская криптовалюта El Petro попала под запрет правительства США. Об этом сообщает ТСН.

Причиной запрета послужили санкции, наложенные на Венесуэлу в августе 2017 года.

Инвестиции в венесуэльскую криптовалюту США приравняли к предоставлению кредита режиму страны.

Парламент Венесуэлы не признал законность проведения ICO El Petro, однако правительство страны под руководством президента Николаса Мадуро анонсировало начало эмиссии первых 100 миллионов единиц национальной криптовалюты.

Для финансового обеспечения El Petro Венесуэла выделила 5 миллионов баррелей нефти.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Венесуэла, криптовалюта
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