Крупнейшие криптобиржи потеряли половину клиентов за месяц

Посещаемость криптобирж в феврале 2018 года снизилась вдвое по сравнению с январем

Посещаемость крупнейших криптовалютных бирж упала вслед за ценой биткоина. Об этом сообщает Insider.pro со ссылкой на исследование SimilarWeb.

Пик ежемесячного веб-трафика пришелся на декабрь 2017 г. - январь 2018 г. (рекордный максимум биткоина - $20 тыс. - был зафиксирован 17 декабря). Однако в феврале этот показатель вернулся к уровню ноября 2017 г.

Посещаемость американской Coinbase упала на 49% - со 123,5 млн пользователей в январе до 63,1 млн в феврале 2018 г. (пик пришелся на декабрь 2017 г. и составил 169,5 млн посещений).

Аналогичное снижение веб-трафика наблюдается и у других крупных бирж:

- Kraken: посещаемость упала на 56% (с 31,7 млн в январе до 13,8 млн в феврале);

- Binance: посещаемость упала на 54% (со 191,5 млн в январе до 87,3 млн в феврале);

- Bitfinex: посещаемость упала на 48% (с 35,4 млн в январе до 18,3 млн в феврале).

Аналитики связывают снижение посещаемости с общим уменьшением количества транзакций в сети биткоина и ценой криптовалюты: если в середине декабря 2017 г. каждый день совершалось по полмиллиона транзакций, то к февралю этот показатель снизился до 200 тыс. А стоимость биткоина упала с рекордных максимумов ($19−20 тыс.) до $8300 в феврале.

Как сообщалось, бывший главный экономист МВФ Кеннте Рогофф прогнозирует, что цена биткоина может снизиться до $100 в ближайшее десятилетие.

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