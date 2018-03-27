Twitter запретил рекламу криптовалют

С сегодняшнего дня в Twitter запрещена реклама ICO и криптовалютных сервисов

Соцсеть Twitter объявила о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов с сегодняшнего дня, 27 марта. Об этом сообщает Reuters.



Под запрет подпадает реклама продажи токенов, криптовалютных кошельков и криптобирж. Запрет на такие объявления будет действовать по всему миру.



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