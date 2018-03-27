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Twitter запретил рекламу криптовалют

27.03.2018 16:52
С сегодняшнего дня в Twitter запрещена реклама ICO и криптовалютных сервисов
Фото: Pixabay

Соцсеть Twitter объявила о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов с сегодняшнего дня, 27 марта. Об этом сообщает Reuters.

Под запрет подпадает реклама продажи токенов, криптовалютных кошельков и криптобирж. Запрет на такие объявления будет действовать по всему миру.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта
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