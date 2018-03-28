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Капитализация криптовалют упала ниже $300 млрд

28.03.2018 08:19
Криптовалюта из топ-10 продолжает дешеветь
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Стоимость 1591 видов криптовалют на 9752 площадках 28 марта опустилась ниже отметки $300 млрд. Еще неделю назад, 21 марта, она превышала $350 млрд, свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Как пишет FinClub, на 6:00 28 марта, капитализация криптовалют составляла $296,78 млрд, в том числе на самую дорогую криптовалюту - Bitcoin - приходилось $132,79 млрд (44,8% от стоимости всех криптовалют).

Стоимость Bitcoin показывала снижение на 1,9% - до $7837,6 за "монету".

Снижались в цене и другие известные криптовалюты из топ-10.

Ethereum подешевел на 5,64%, Ripple - на 0,56%, Bitcoin Cash - на 2,66%, Litecoin - на 6,04%, Cardano - на 0,98%, NEO - на 0,76%, IOTA - на 1,65%.

Из топ-10 подорожала только "монета" EOS (+8,44%) и Stellar (+0,18%).

Напомним, вчера Twitter запретил рекламу криптовалют и ICO, а раньше это сделали компания Google и Facebook.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, криптовалюта
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