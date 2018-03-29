Курс криптовалют из топ-10 продолжает падать

По данным CoinMarketCap, биткоин снизился в цене до $7,756 тыс.

Биткоин продолжает дешеветь из-за отсутствия позитивных новостей на рынке криптовалют.

По данным портала CoinMarketCap, самая популярна криптовалюта снижалась в цене на 1,7%, до $7,75 тыс.

Курс криптовалют из топ-10 также падал. Ethereum дешевел на 4,4%, до $430,01. Ripple - на 3,1%, до $0,56, Bitcoin Cash терял 7%, опускаясь до $824,6.

Капитализация криптовалют составляет $290,83 млрд. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

Напомним, на днях Twitter запретил рекламу криптовалют и ICO, а раньше это сделали компания Google и Facebook.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.