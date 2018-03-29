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Курс криптовалют из топ-10 продолжает падать

29.03.2018 09:12
По данным CoinMarketCap, биткоин снизился в цене до $7,756 тыс.
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Биткоин продолжает дешеветь из-за отсутствия позитивных новостей на рынке криптовалют.

По данным портала CoinMarketCap, самая популярна криптовалюта снижалась в цене на 1,7%, до $7,75 тыс.

Курс криптовалют из топ-10 также падал. Ethereum дешевел на 4,4%, до $430,01. Ripple - на 3,1%, до $0,56, Bitcoin Cash терял 7%, опускаясь до $824,6.

Капитализация криптовалют составляет $290,83 млрд. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

Напомним, на днях Twitter запретил рекламу криптовалют и ICO, а раньше это сделали компания Google и Facebook.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, криптовалюта
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