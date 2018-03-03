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Сооснователь Uber выпустит собственную криптовалюту

03.03.2018 13:00
Сооснователь Uber Гаррет Кэмп выпустит собственную криптовалюту Eco
Фото: Pixabay

Сооснователь онлайн-сервиса по вызову такси Uber Гаррет Кэмп решил запустить собственную криптовалюту Eco. Об этом пишет TechCrunch.

Eco может стать глобальной цифровой валютой и использоваться в качестве платежного инструмента во всем мире для ежедневных транзакций, полагает Кэмп.

Он планирует выпустить один триллион токенов, 50% из которых отдадут пользователям. 20% отправят в хранилище, еще 20% потратят на консультантов и стратегических партнеров, 10% направят в фонд Eco Foundation, который будет отвечать за развитие и бесперебойную работу сети. Кэмп и его парт­не­ры ин­ве­сти­ру­ют $10 млн из соб­ствен­ных средств на опе­ра­ци­он­ный бюд­жет для со­зда­ния и раз­ви­тия крип­то­ва­лю­ты.

Кэмп решил отказаться от ICO. По его мнению, это поз­во­лит про­ек­ту из­бе­жать воз­мож­ных юри­ди­че­ских про­блем.

На до­бы­чу Eco не при­дет­ся тра­тить боль­шое ко­ли­че­ство вы­чис­ли­тель­ных мощ­но­стей и элек­тро­энер­гии, отмечает издание.

Планируется, что сеть будет запущена к концу года в те­сто­вом ре­жи­ме, но поль­зо­ва­те­ли могут за­ре­ги­стри­ро­вать­ся уже сей­час.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта
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