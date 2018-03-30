Курс биткоина опустился ниже $7 тыс.

По данным CoinMarketCap, по состоянию на 8:30 биткоин снижался в цене на 11,5%, до $6,8 тыс.

Курс самой популярной криптовалюты в мире - биткоин - продолжает падать, капитализация рынка продолжает снижаться.

По данным CoinMarketCap, по состоянию на 8:30 биткоин снижался в цене на 11,5%, до $6,8 тыс.

Криптовалюта из топ-10 также снижалась в цене. Ethereum дешевел на 12,7%, до $372,7, Ripple - на 11,71%, до $0,493, Bitcoin Cash терял 11%, опускаясь до $728,09.

Капитализация рынка криптовалют составляет $255,18 млрд. На долю Bitcoin приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

Днем ранее биткоин падал в цене на сообщении Народного банка Китая (НБК) об ужесточении регулирования рынка криптовалют. Заместитель руководителя регулятора Фан Яфэй на официальном сайте НБК заявил, что работа с криптовалютами входит в число приоритетных задач Народного банка Китая на 2018 год в рамках политики по защите национальной валюты. Он добавил, что цифровые деньги - это один из трех крупнейших рисков для целостности местной валюты, китайского юаня.

В четверг также произошел сбой на крупной гонконгской биткоин-бирже OKex, которая являет дочерней компанией популярной китайской биржи криптовалют OKCoin. Биржа сообщила, что проведет делистинг всех неликвидных торговых пар с криптовалютой Bitcoin Cash (BCH). Отмечалось, что Bitcoin Cash будет снят с торгов с пятницы, 30 марта.

Источник: Прайм