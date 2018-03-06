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Правительство США выставит на аукцион биткоины на сумму $25 млн

06.03.2018 15:55
19 марта правительство США проведет аукцион по продаже более двух тысяч биткоинов на общую сумму около $25 млн
Фото: Pixabay

Правительство США выставит на аукцион 2,17 тыс. биткоинов, стоимость которых составляет почти $25 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Криптовалюту изъяли в ходе федеральных, уголовных и гражданских дел, отмечает издание.

Аукцион запланирован на 19 марта. Желающие принять участие должны внести залог в размере $200 тысяч.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: США, биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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