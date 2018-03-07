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Бывший главный экономист МВФ: Биткоин подешевеет до $100

07.03.2018 17:00
Бывший главный экономист МВФ Кеннте Рогофф считает, что цена биткоина скорее снизится до $100, чем вырастет до $100 тысяч
Фото: Pixabay

Цена биткоина, скорее всего, упадет до $100 в течение ближайшего десятилетия. Такое мнение высказал профессор Гарварда и бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф, сообщает CNBC.

"Я думаю, биткоин будет стоить лишь малую толику его нынешней цены, если заглянуть на десять лет вперед. К тому времени сумма в $100 куда более вероятна, нежели $100 тысяч", - отметил Рогофф.

Такой прогноз объясняется тем, что правительства разных стран не позволят цифровым деньгам полностью вытеснить государственные валюты, добавил Рогофф.

Польза от биткоина заключается только в уклонении от налогов и отмывании денег, убежден он. В то же время Рогофф выступает за международное регулирование криптовалют, а не полный запрет.

Сейчас биткоин торгуется по $10,66 тыс. За последние сутки он подешевел более чем на 3%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ, биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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