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Столица Южной Кореи выпустит собственную криптовалюту

03.04.2018 14:50
Мэр Сеула Пак Вон Сун анонсировал запуск криптовалюты S-Coin
Фото: Pixabay

Столица Южной Кореи Сеул разрабатывает собственную криптовалюту - S-Coin. Как сообщает CoinDesk, валюта будет использоваться в программах социального обеспечения.

Мэр Сеула Пак Вон Сун сообщил, что город создаст фонд для поддержки продвижения технологии блокчейн. Он отметил, что блокчейн может применяться ко всему администрированию в столице, в том числе общественному транспорту.

Криптовалюту S-Coin можно будет использовать как способ оплаты городских программ соцобеспечения для госслужащих, молодых специалистов, и граждан, которые заботятся об окружающей среде посредством экономии электроэнергии, газа и воды.

Соцсеть Twitter объявила о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов с 27 марта.

До этого аналогичный запрет ввели компании Google и Facebook. В качестве примера рекламы, на которую распространяется новый запрет, Facebook привела баннер с призывом использовать пенсионные накопления для покупки биткоинов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта
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