Австралийская налоговая будет следить за криптоофшорами

Методом сопоставления данных и обменом с другими странами

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Фискальная служба Австралии будет преследовать граждан, скрывающих свои доходы от торговли криптовалютами в офшорах, используя соглашения об обмене данными с другими странами.

Об этом пишет CCN.

Для выявления криптоинвесторов, торгующих на офшорных биржах, налоговики будут использовать передовые методы сопоставления данных и существующие соглашения об обмене информацией с другими странами.

«Это позволит биржам собирать информацию о торговле криптовалютами, которую мы сможем получить доступ и использовать в нашей деятельности», — отметил замначальника налоговиков Мартин Джейкобс.

По из оценке, количество австралийских налогоплательщиков, получающих доход от криптоактивов, составляет сотни тысяч человек.

Между тем, Джейкобс заявил, что власти страны "на самом деле не особо встревожены" потенциальными рисками от получения доходов от криптоактивов.

"Там, где люди пытаются сознательно избежать этих обязательств, мы будем пытаться действовать. Мы имеем полномочия для выявления необъяснимых богатств и заметного потребления, которые могут возникнуть благодаря прибыли, полученной за счет инвестиций в криптовалюты", — добавил при этом чиновник.