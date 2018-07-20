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Официально. Днепразот возобновляет производство хлора
20.07.2018, 15:00

Barclays хочет запатентовать две технологии на блокчейне

Barclays хочет запатентовать две технологии на блокчейне

Британский Barclays намерен запатентовать две технологии с использованием блокчейна

Британский банк Barclays намерен запатентовать две технологии с использованием блокчейна. Об этом пишет Coindesk.

Первая патентная заявка описывает систему для передачи криптовалюты от плательщика к получателю. Система может идентифицировать обоих участников платежа и подтверждать транзакции. Все транзакции будут записываться в цифровой реестр.

По мнению экспертов Barclays, такая система может использоваться физическими и юридическими лицами, а также быть привязанной к объектам вроде цифрового кошелька.

Вторая патентная заявка относится к хранению и подтверждению данных в системе распределенного реестра.

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Теги: блокчейн, Barclays
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