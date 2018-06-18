Британская фирма создала велосипед, который майнит криптовалюту

Британская компания 50cycles представила электровелосипед Toba, который будет генерировать криптовалюту. Об этом сообщает bitcoin.com.
В продажу такие велосипеды должны поступить в сентябре по цене $2,25 тыс.
Заработать у пользователей велосипеда получится только внутреннюю криптовалюту - LoyalCoin. За преодоление 1,6 тыс. километров велосипедист сможет получить $26.
Эти деньги можно будет потратить в магазинах, которые работают с LoyalCoin, обменять на другую криптовалюту или приобрести на них продукты компании 50cycles.
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