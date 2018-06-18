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18.06.2018, 17:20

Британская фирма создала велосипед, который майнит криптовалюту

Британская фирма создала велосипед, который майнит криптовалюту

Компания 50cycles представила электровелосипед Toba, способный майнить криптовалюту

Британская компания 50cycles представила электровелосипед Toba, который будет генерировать криптовалюту. Об этом сообщает bitcoin.com.

В продажу такие велосипеды должны поступить в сентябре по цене $2,25 тыс.

Заработать у пользователей велосипеда получится только внутреннюю криптовалюту - LoyalCoin. За преодоление 1,6 тыс. километров велосипедист сможет получить $26.

Эти деньги можно будет потратить в магазинах, которые работают с LoyalCoin, обменять на другую криптовалюту или приобрести на них продукты компании 50cycles.

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Теги: криптовалюта, 50cycles
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