Британская фирма создала велосипед, который майнит криптовалюту

Компания 50cycles представила электровелосипед Toba, способный майнить криптовалюту

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Британская компания 50cycles представила электровелосипед Toba, который будет генерировать криптовалюту. Об этом сообщает bitcoin.com.

В продажу такие велосипеды должны поступить в сентябре по цене $2,25 тыс.

Заработать у пользователей велосипеда получится только внутреннюю криптовалюту - LoyalCoin. За преодоление 1,6 тыс. километров велосипедист сможет получить $26.

Эти деньги можно будет потратить в магазинах, которые работают с LoyalCoin, обменять на другую криптовалюту или приобрести на них продукты компании 50cycles.