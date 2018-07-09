Для жителей Евросоюза откроют новую криптобиржу

Криптовалютная биржа Bittrex хочет торговать криптовалютой на европейском рынке

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Американская криптовалютная биржа Bittrex и компания invest.com заключили соглашение по запуску цифровой торговой платформы для клиентов в Европейском Союзе. Новая торговая платформа будет запущена под торговой маркой invest.com, сообщает prnewswire.

Отмечается, что стороны договорились о торговле около 200 цифровых токенов.

Генеральный директор Bittrex Билл Шихару заявил, что каждая деятельность компании, в том числе и создание новой биржи "направлена ​​на развитие технологии блокчейн".

В будущем планируется, что биржа будет сосредоточена не только на европейских клиентах, но и на другие рынки, однако услуги будут ограничены регионами и странами, на основе применимых международных законов и ограничений.