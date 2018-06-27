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27.06.2018, 11:06

Facebook частично снял запрет на рекламу криптовалют

Facebook частично снял запрет на рекламу криптовалют

Объявления могут быть опубликованы после предварительной модерации

Компания Facebook снял запрет на рекламу криптовалют в социальной сети, действующий с начала 2018 года. 

Об этом сообщается в блоге Facebook.

Теперь такие рекламные объявления могут быть опубликованы после предварительной модерации. В Facebook напомнили, что реклама ICO и бинарных опционов все еще под запретом.

Напомним, в марте 2018 года Twitter запретил рекламу криптовалют. Тоже самое сделал и Гугл. 

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Теги: facebook, криптовалюта
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