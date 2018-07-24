Google добавил в свой конвертер еще три криптовалюты

Курс Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash можно узнать с помощью сервиса Google

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Google добавил к своему конвертору валют еще три криптовалюты. Ранее из всего разнообразия криптовалют в сервисе был представлен только Bitcoin.

Теперь для того, чтобы быстро узнать обменный курс для Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и Bitcoin Cash (BCH) нужно ввести название этой криптовалюты в поисковую строку.

Сервис показывает курс по отношению к местной валюте. При этом в выпадающем меню можно выбрать любую другую фиатную валюту.

По состоянию на 24 июля рыночная доля Bitcoin выросла до 46%, в последний раз она была такой же высокой еще в декабре 2017 года. Всего рынок криптовалют в июле вырос на $35 млрд.