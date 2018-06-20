Хакеры украли криптовалюту на $31 млн

Южнокорейская криптобиржа Bithumb сообщила о хищении цифровых монет на $31 млн

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Злоумышленники похитили с южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb криптовалюту на 35 млрд вон ($31 млн). Об этом площадка сообщила у себя в Twitter.

"Мы выяснили, что криптовалюта стоимостью около $30 млн была похищена", - гласит сообщение.

Оператор биржи добавил, что Bithumb изменит систему электронных кошельков из-за уязвимостей и что украденные средства будут возмещены.

Вчера сообщалось, что криптовалюта биткоин начала резко дорожать после падения цены. По данным CoinMarketCap, к 16:10 биткоин дорожал на 4,79%, до $6,781 тыс. 18 июня его курс составлял на $280 меньше.

Британская компания 50cycles представила электровелосипед Toba, который будет генерировать криптовалюту.

Эксперты швейцарского Банка международных расчетов считают, что то, что называют преимуществами криптовалют, на самом деле является проблемой.