Хакеры украли криптовалюту на $31 млн

Злоумышленники похитили с южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb криптовалюту на 35 млрд вон ($31 млн). Об этом площадка сообщила у себя в Twitter.
"Мы выяснили, что криптовалюта стоимостью около $30 млн была похищена", - гласит сообщение.
Оператор биржи добавил, что Bithumb изменит систему электронных кошельков из-за уязвимостей и что украденные средства будут возмещены.
Вчера сообщалось, что криптовалюта биткоин начала резко дорожать после падения цены. По данным CoinMarketCap, к 16:10 биткоин дорожал на 4,79%, до $6,781 тыс. 18 июня его курс составлял на $280 меньше.
Британская компания 50cycles представила электровелосипед Toba, который будет генерировать криптовалюту.
Эксперты швейцарского Банка международных расчетов считают, что то, что называют преимуществами криптовалют, на самом деле является проблемой.
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