Хакеры украли с криптобиржи Bancor $13,5 млн в криптовалюте

Платформа Bancor не смогла предотвратить похищение токенов на $13,5 млн

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Децентрализованная платформа Bancor потеряла примерно $13,5 млн из-за взлома хакеров, сообщает Аltcoin.info.

Глава отдела коммуникаций Bancor Нейт Хиндман заявил, что, хотя команде удалось заблокировать перевод примерно 2,5 млн токенов BNT (на сумму $10 млн), она не смогла это сделать ранее, и в результате 25 тыс. токенов ETH (около $12,5 млн) и 230 млн токенов NPXS (около $1 млн) были похищены.

Таким образом, компания потеряла приблизительно $13,5 млн в результате взлома.

"Мы смогли заморозить украденные BNT, минимизировав ущерб для экосистемы Bancor. Способность замораживать токены была встроена в протокол Bancor для использования в экстремальных ситуациях, как например взлом. Невозможно заморозить ETH и другие украденные токены. Но мы работаем с десятками криптовалютных бирж и обменников, чтобы проследить похищенные средства и усложнить их конвертацию для похитителей", - отметили в компании.