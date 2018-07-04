Иран блокирует доступ к биткоин-биржам

Тегеран начал политику ограничения доступа

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Уже полтора месяца как иранские пользователи испытывают проблемы с доступом к криптовалютным биржам и другим обменным платформам.

Об этом сообщает Coindesk.

В частности, отмечены трудности с доступом к Binance, Blockchain и LocalBitcoins даже при использовании VPN и других способов обхода блокировок.

Один из иранских энтузиастов криптовалют на условиях анонимности сообщил изданию, что все дело в новых санкциях, которые будут наложены на страну в августе и ноябре.

Сейчас же без предупреждения официальный Тегеран начал политику ограничения доступа. Также анонимные источники сообщают о том, что правительство инспектирует трафик пользователей с помощью инструментов глубокого анализа пакетов. Таким образом оно планирует перекрыть доступ к биржам даже с помощью VPN.