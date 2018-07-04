Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.07.2018, 15:44

Иран блокирует доступ к биткоин-биржам

Иран блокирует доступ к биткоин-биржам

Тегеран начал политику ограничения доступа

Уже полтора месяца как иранские пользователи испытывают проблемы с доступом к криптовалютным биржам и другим обменным платформам.

Об этом сообщает Coindesk.

В частности, отмечены трудности с доступом к Binance, Blockchain и LocalBitcoins даже при использовании VPN и других способов обхода блокировок.

Один из иранских энтузиастов криптовалют на условиях анонимности сообщил изданию, что все дело в новых санкциях, которые будут наложены на страну в августе и ноябре.

Сейчас же без предупреждения официальный Тегеран начал политику ограничения доступа. Также анонимные источники сообщают о том, что правительство инспектирует трафик пользователей с помощью инструментов глубокого анализа пакетов. Таким образом оно планирует перекрыть доступ к биржам даже с помощью VPN.

Читайте также

Охота на майнеров. Что происходит с криптобизнесом в Украине 08.02.2018Нокаут или нокдаун. Что происходит с курсом биткоина 06.02.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: криптовалюта, Иран
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 