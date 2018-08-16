Китайская госкомпания переведет налоговые платежи на блокчейн

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация переведет расчеты по налогам на блокчейн

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Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), принадлежащая государству, объявила о намерениях использовать блокчейн для системы электронных счетов и расчетов по налогам. Об этом сообщает ForkLog.

В прошлом году количество цифровых счетов составило 1,31 млрд. По прогнозам аналитиков, уже к 2022 году эта цифра увеличится до 54 млрд.

Существующая система на данный момент обработала более 2,5 млрд электронных счетов, однако уже сейчас сталкивается со множеством проблем, включая чрезмерное количество данных, ложную отчетность и сложность в отслеживании.

Предполагается, что блокчейн должен сделать счета легко отслеживаемыми на любом этапе.