Конгресс США просят бороться с анонимными криптовалютами

Секретная служба США обратилась к конгрессменам с просьбой наделения их полномочий на противодействия использованию анонимных криптовалют, включая Monero и ZCash, в нелегальной деятельности. Об говориться в пояснительной записке заместителя помощника директора отдела расследований Секретной службы США Роберт Нови, передает forklog.com

«Нам стоит рассмотреть возможность принятия дополнительных законодательных или регуляторных мер для корректного реагирования на вызовы, связанные с анонимными криптовалютами», - написал Нови в письменных показаниях для подкомитета по вопросам противодействия терроризму и отмыванию денег в составе Комитета по финансовым услугам Палаты представителей.

Чиновник также детализировал свою просьбу, запросив расширенные полномочия для правоохранительных органов, которые бы позволили им изымать «цифровые доказательства» у частных предприятий, даже если последние отказываются предоставлять данные пользователей.

Он также раскритиковал специальные технологии, такие как микшеры, которые помогают скрывать отправителя и получателя средств в традиционных публичных блокчейнах.

Напомним, в Украине представители Госспецсвязи уточнили, что для майнинга криптовалют не нужна лицензия.