Курс Bitcoin обвалился до $6,3 тыс. Почему

На сегодняшних торгах самая популярная криптовалюта торгуется на уровне $6,38

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Самая популярная криптовалюта Bitcoin резко подешевела до $6,38 за единицу, упав в цене на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

По данным торговой площадки, по состоянию на сегодня на 10:25 капитализация биткоина составляет $109,8 млрд.

Стоимость альтернативных криптовалют так же частично падает. В частности стоимость Ethereum снизилась на 2,4% - до $363,9 за криптовалюту; XRP (Ripple) – наоборот – подорожал на 0,23% и продается на уровне 0,35; Bitcoin Cash – упал в цене на 3,3%, до $601,4.

Капитализация рынка криптовалют составляет $226,03 млрд. На долю Bitcoin приходится 48,6% всего рынка.

Предполагается, что курс криптовалюты обвалился из-за отложения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США запуска биткоин-ETF от компаний VanEck и SolidX до 30 сентября.

В ведомстве указывают, что им необходимо дополнительное время, чтобы обдумать, готов ли рынок к новым инструментам. При этом SEC уже не раз переносила сроки рассмотрения заявок на создание биткоин-ETF.

Напомним, в начале этой недели, курс Bitcoin демонстрировал рост в 1,5%, а его стоимость составляла $7,1 тыс. Капитализация криптовалюты была на уровне $122,18 млрд.