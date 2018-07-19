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19.07.2018, 16:25

Mastercard сможет проводить платежи в криптовалютах

Mastercard сможет проводить платежи в криптовалютах

Mastercard получил патент, который позволит осуществлять транзакции в криптовалютах

Платежная система Mastercard получила патент, который позволит осуществлять транзакции в криптовалютах с помощью банковских карт. Об этом пишет КоммерсантЪ.

Патент на метод и систему связи активов на основе блокчейна со счетами в официальной валюте опубликовало ведомство по патентам и торговым знакам США.

Запатентованная компанией технология позволит управлять частичными резервами валют, основанных на блокчейне, то есть криптовалют. Применение этих технологий может ускорить криптовалютные транзакции.

Пока Mastercard ничего не сообщал о том, как будет применять этот патент на практике.

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Теги: криптовалюта, MasterCard
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