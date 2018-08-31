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31.08.2018, 16:20

Мессенджер Line выпустил собственные токены

Мессенджер Line выпустил собственные токены

Разработчик мессенджера Line запустил собственный блокчейн с криптовалютой

Мессенджер Line выпустил собственные токены. Разработчик мессенджера - одна из первых публичных компаний, которая запустила собственный блокчейн с криптовалютой. Начальный блок ее сети Link был выпущен 23 августа, со временем объем эмиссии одноименного токена увеличится до 1 млрд. Об этом сообщает РБК.

Монеты не будут распространяться по ICO, их раздадут пользователям децентрализованных приложений, которые будут работать в блокчейне Link. Две такие программы будут запущены в сентябре, еще больше десяти — к началу 2019 года. Осенью компания добавит криптовалюту на собственную биржу Bitbox. Цифровые деньги можно будет использовать для расчетов в экосистеме Line.

На данный момент платформа Bitbox не имеет лицензии на работу на территории Японии, поэтому пользователи получают очки Link, которые затем можно будет обменять на полноценные токены. Это произойдет после того, как местное Агентство финансовых услуг одобрит деятельность торговой площадки.

Ранее разработчики мессенджера Line запустили венчурный фонд с капиталом в $10 миллионов. Он будет инвестировать в блокчейн-стартапы и содействовать развитию этой сферы.

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Теги: криптовалюта
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