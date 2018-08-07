Объявлен сбор денег на поиски создателя биткоина

Группа энтузиастов начала сбор денег на поиск создателя биткоина Сатоши Накамото

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Группа биткоин-энтузиастов из интернациональной группы сообщества #Findsatoshi запустила на краудфандинговой платформе Boomstarter сбор средств на поиск создателя биткоина Сатоши Накамото и намерена привлечь на эти цели около $236 тысяч. Об этом пишет ForkLog.

Заявку подал житель Таллина Герман Нефф. Для осуществления своей цели группа намерена привлечь сыщиков из международных детективных агентств: Goro Kayama, New York Intelligence Agency, Private Detective London и Особка.

Криптоэнтузиасты утверждают, что хотят найти Сатоши, чтобы узнать дальнейшую судьбу биткоина. По их словам, сообщество имеет право знать, кто может в одночасье обрушить крипторынок.

"Мы, поклонники криптовалюты, которые свято верят в идеалы цифровых денег, должны знать, у кого в кошельке лежит более 1 млн монет. Слишком большой риск для новой экономической парадигмы. И если Сатоши не хочет публичности, мы должны рассекретить его сами", - говорится в описании кампании.

В прошлом месяце неизвестный автор, который представился Сатоши Накамото, анонсировал выход будущей книги, раскрывающей личность создателя биткоина.

Позже специалисты по цифровой обработке баз данных провели стилометрический анализ текста, который якобы написал сам Сатоши. Они пришли к выводу, что авторство может действительно принадлежать настоящему "отцу" биткоина.

Журналист Motherboard Даниэль Оберхауз подал запрос в Центральное разведывательное управление США с вопросом, располагают ли они какой-либо информацией о личности создателя биткоина.