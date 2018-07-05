Одна из крупнейших криптобирж усилит контроль над рынком

Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase разрабатывает программу Trade Surveillance. Как сообщает Business Insider, программа позволит тщательнее следить за крипторынком, чтобы предотвращать мошенничество.
Проект возглавит специалист Нью-Йоркской биржи Питер Элкинс.
Недавно представители биржи Gemini тоже объявили, что намерены усилить контроль над рынком.
В конце июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила список жалоб на Coinbase. Они преимущественно касались пропажи денег со счетов и плохого сервиса.
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