Одна из крупнейших криптобирж усилит контроль над рынком

Биржа Coinbase разрабатывает программу Trade Surveillance, которая позволит тщательнее контролировать рынок

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Крупнейшая американская криптовалютная биржа Coinbase разрабатывает программу Trade Surveillance. Как сообщает Business Insider, программа позволит тщательнее следить за крипторынком, чтобы предотвращать мошенничество.

Проект возглавит специалист Нью-Йоркской биржи Питер Элкинс.

Недавно представители биржи Gemini тоже объявили, что намерены усилить контроль над рынком.

В конце июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила список жалоб на Coinbase. Они преимущественно касались пропажи денег со счетов и плохого сервиса.