Одна из старейших криптобирж мира возобновит работу

Китайская криптобиржа BTCC возобновит работу

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Китайская криптобиржа BTCC, которая в прошлом являлась одной из крупнейших криптовалютных бирж в стране, объявила о возобновлении своей деятельности. Об этом пишет Altcoin.

Сейчас на бирже торгуются: биткоин, эфириум, Bitcoin Cash, Litecoin. Этот список будет пополняться.

BTCC введет систему баллов, которые будут выдаваться за регистрацию и предоставление личных данных. Баллы в будущем можно будет обменять на токены BTCC.

Площадка приостановила свою деятельность около года назад, когда правительство Китая запретило деятельность криптовалютных бирж на территории страны.