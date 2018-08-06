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06.08.2018, 08:35

Оператор NYSE создал криптовалютную платформу

Оператор NYSE создал криптовалютную платформу

Оператор Intercontinental Exchange и New York Stock Exchange намерен создать глобальную экосистему для торговли и обмена криптовалют

Оператор бирж Intercontinental Exchange и New York Stock Exchange намерен создать глобальную экосистему для цифровых денег. Как сообщает компания на официальном сайте, внутри этой экосистемы пользователи смогут расплачиваться с помощью криптовалюты, продавать и покупать ее.

Этот проект ICE назвал Bakkt. Платформа использует облачные технологии Microsoft. Первым применением платформы станет торговля и обмен биткоинов.

Платформа готовится к запуску в ближайшие недели. Bakkt уже договорился о сотрудничестве с рядом крупных корпораций, таких как Microsoft, Starbucks, BCG и другими.

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Теги: криптовалюта
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