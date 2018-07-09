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09.07.2018, 19:31

Ради майнинга, китайцы взломали уже более 1 млн компьютеров

Ради майнинга, китайцы взломали уже более 1 млн компьютеров

За два года хакеры заработали свыше $2 млн

По данным китайской полиции, уже смогли арестовать арестовать 20 участников преступной группировки, взламывавшей и заражавшей компьютеры пользователей майнерами криптовалют.

Об этом сообщает Legal Daily.

Так, за два года злоумышленники, являвшиеся сотрудниками фирмы, специализировавшейся на компьютерных технологиях, заработали более $2 млн в криптовалюте.

Хакеры получали доступ к компьютерам с помощью кастомных плагинов, якобы помогающих усилить безопасность устройства или увеличить его производительность. Плагины распространялись посредством всплывающих рекламных объявлений.

Преступники предпочли добывать менее известную криптовалюту, в частности, DigiByte, Decred, Siacoin, поскольку для майнинга монет требуется меньше вычислительной мощности. Хакеры рассчитывали на то, что при задействовании менее 50% ресурсов их деятельность останется незамеченной пользователями или антивирусными решениями.

В минувшем июне стало известно о пресечении деятельности еще одной группировки, которая взломала более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе 30 городов Китая с целью майнинга криптовалюты Siacoin. Злоумышленникам удалось заработать 5 млн юаней (порядка $800 тыс.).

Напомним,согласно исследованию, сумма утраченных биткоинов достигла $20 млрд. 

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Теги: криптовалюта, хакеры
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