Рынок криптовалют ожидает судьбоносного решения

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) открыла публичное обсуждение заявки Cboe ETF о листинге и начале продаж акций SolidX Bitcoin Shares, которые были выпущены VanEck SolidX Bitcoin Trust.
Как сообщает mycrypter.com, использование ETF компаниями с Уолл-стрит может послужить сигналом для поступления институциональных денег на криптовалютный рынок. Многие эксперты считают, что одобрение регулятором биткоин ETF привлечет астрономические инвестиции и в другие криптовалюты.
По мнению одного из самых авторитетных управляющих на рынке ETF Джона Хайленда, принятие индексных фондов для рынка криптовалют возможно уже в ближайшее время. Основные проблемы, на которые указывал регулятор, в настоящее время уже разрешены.
Участники криптовалютного рынка активно обсуждают введение ETF. На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам высказываются пожелания регулятору как можно быстрее вводить эти финансовые инструменты.
Решение по ETF для биржи Cboe SEC планирует вынести 10 августа 2018 года в пятницу. Это решение может коренным образом изменить будущее криптовалютной экосистемы — привлечь на рынок миллиардные инвестиции.
Ранее аналитическая группа компании IronWood, специализирующаяся на исследовании криптовалютного рынка, пришла к выводу, что с появлением биткоин ETF фондов цена главной криптовалюты может подняться до $35 тыс.
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