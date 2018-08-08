Рынок криптовалют просел на $500 млрд

Капитализация рынка криптовалют сократилась до минимума с ноября 2017 года

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Вследствие широкой распродажи капитализация рынка криптовалют сократилась до $230 млрд – минимума с ноября прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной распродажи стало то, что SEC отложила принятие решения относительно биткоин-ETF (биржевого фонда биткоина). Одобрение таких фондов означало бы более широкое признание криптовалют американским регулятором.

Биткоин на фона этой информации потерял 6%, его курс снизился до $6,46 тыс. Всего с начала года биткоин потерял 55% стоимости.

Криптовалюта Ripple подешевела на 12%, а эфириум и Litecoin - на 5%.