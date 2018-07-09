Сумма утраченных биткоинов достигла $20 млрд, — исследование

Доступ к кошелькам могут вернуть только в 30% случаев

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Блокчейн-стартап Chainalysis из США в рамках исследования биткоин-кошельков заключил, что доступ к биткоинам на сумму в $20 млрд утрачен навсегда.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Эксперты сообщают, что основной причиной является потеря приватных ключей для доступа к кошелькам. Доля утраченных биткоинов превышает аналогичные показатели других цифровых активов, что, в первую очередь, связано с возрастом первой криптовалюты.

Старший экономист Chainalysis Ким Гроер отметил, что компания не поможет пользователям вернуть потерянные биткоины. Примечательно, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) в ходе следственных действий смогло восстановить доступ к криптовалютам на сумму в $1 млрд.

При этом, в Chainalysis утверждают, что могут определить личность как минимум одного участника сделки на блокчейне биткоина в 80% случаев.

Как заявляют в компании Wallet Recovery Services, их специалистам удается восстановить доступ к кошелькам в 30% случаев. По их словам, все зависит от корректности предоставленной пользователем личной информации, на основе которой могли быть созданы ключи для входа.

Американский гипнотизер Джейсон Миллер применяет свои навыки для того, чтобы помочь клиентам вспомнить сиды для входа в криптовалютные кошельки, однако он берется всего за шесть дел в год, при этом получая по 0.5 BTC за свои услуги и 5% от цифровых активов в случае успешного восстановления.