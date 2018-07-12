Трамп одобрил службу по борьбе криптопреступлениями

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы, задачами которой, помимо прочего, станет расследование преступлений с цифровыми валютами мира.
Об этом пишет CoinDesk.
Так, в пояснении указано, что индустрия криптовалют упоминается в в контексте мошенничества, борьба с которым входит в число приоритетных задач, стоящих перед властями США.
Предполагается, что рабочая группа представит администрации президента отчет по данному вопросу.
Напомним, согласно исследоваям сумма утраченных биткоинов достигла $20 млрд.
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