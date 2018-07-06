YouTube ответит по делу о криптопирамиде BitConnect

Видеосервис попал в список ответчиков по делу с убытком в $771 тыс

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Видеопортал YouTube был включен в список ответчиков по коллективному иску против криптовалютной пирамиды BitConnect.

Об этом сообщает Cointelegraph.

Иск подала в январе юрфирма Silver Miller, которая представляет интересы шестерых пострадавших от BitConnect. В частности, истцы обвиняют BitConnect в выпуске криптотокенов, которые являются "незарегистрированными ценными бумагами", а также привлечении дополнительных средств с помощью различных схем.

Общий ущерб истцов составил $771 тысяч. Кроме того, BitConnect обвиняют в использовании средств новых инвесторов на погашение задолженности перед старыми.

Степень соучастия YouTube решит суд, но по сведениям издания, финансовая пирамида использовала множество рекламных видеороликов на сервисе. Эти видеоролики не соответствуют политике сервиса, так как завлекают потенциальных вкладчиков в мошенническую инвестиционную схему. Кроме того, YouTube не удалил и не демонетизировал опубликованные видео.

Сообщается, что десяток самых популярных партнеров BitConnect на YouTube опубликовали более 70 тысяч часов видео, а количество просмотров достигло 58 млн. При этом некоторые пользователи публиковали видео с заявлениями о "скаме" BitConnect.

"Это дело не о том, что YouTube является автором контента на сайте. Мы говорим о том, как сервис отреагировал после того как выяснилось, что BitConnect – это пирамида. Он не смог предотвратить нанесение ущерба пользователям. Как говорится, с собакой ляжешь, с блохами встанешь", — заявил представитель Silver Miller.

Истцы уверены, что если бы YouTube провел поиск по базе данных видеороликов, то смог бы удалить вводящие в заблуждение видео BitConnect. Вместо этого сервис продолжал публиковать их, что вылилось в большее количество жертв мошенничества.

Кроме того, в иске затрагивается и Google, который изменил финансовую политику на запрет рекламы любых криптовалютных продуктов и сопутствующего контента. Политика затрагивает все сервисы корпорации, включая и YouTube.

"YouTube не смог защитить пользователей, не мог предупредить их о вреде. Он должен был это сделать с помощью своих рекламных протоколов и собственных алгоритмов", — отмечается в документе.