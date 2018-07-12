За футбольные ставки изъяли $1,5 млрд в биткоинах

Из-за нелегальности букмекерских контор, полиция провинции Гуандун арестовала 540 подозреваемых в участии и организации сети футбольных онлайн-тотализаторов, на которых ставки принимали в биткоинах общей суммой более 10 млрд юаней ($1,5 млрд).
Об этом сообщает Xinhuanet.
Хозяева азартных площадок были участникам 20 криминальных группировок. Полиция заморозила их активы на пять млн юаней и изъяла криптовалюту.
Полиция также закрыла около 70 мобильных приложений, сайтов, 250 групп в соцсетях и мессенджерах, на которых подозреваемые вели свою деятельность. Восемь месяцев около 330 тысяч участников делали ставки на этих платформах.
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