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05.07.2018, 11:25

За погода с помощью криптовалют отмыли $761 млн - исследование

За погода с помощью криптовалют отмыли $761 млн - исследование

За весь 2017 года легализовали всего $266 млн

Мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн за первые шесть месяцев 2018 года, подсчитала американская компания по кибербезопасности CipherTrace.

Об этом пишет American Banker.

Как заявил СЕО CipherTrace Дейв Джеванс, мировая тенденция отмывания денег с использованием криптовалют резко усилилась в этом году. По его прогнозам, к концу 2018 количество «скрытых» таким образом средств возрастет до $1,5 млрд.

Для сравнения, за весь 2017 год преступники, чтобы скрыть свои нелегальные доходы, отмыли $266 млн — в три раза меньше, чем в первой половине 2018 года.

В рамках борьбы с этим неблагополучным трендом компания создала «антиотмывочную» платформу CipherTrace AML, в основе которой лежит искусственный интеллект. Для определения потенциальных источников отмывания денег система использует передовые методы анализа и публичные облачные сервисы.

Разработанная CipherTrace технология предлагает визуальный интерфейс, показывающий следы финансовых потоков и атрибутивную информацию о текущем нахождении валюты, включая страну и использовавшиеся биржи. По словам Джеванса, эти потоки также могут помочь определить возможное происхождение транзакции из даркнета.

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Теги: криптовалюта
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