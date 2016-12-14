Революция в бухучете. Какие изменения ожидают бизнес?

Колонка Елены Макеевой

Как известно, каждая транзакция в бухгалтерском учете генерирует определенный бумажный след той или иной хозяйственной операции, фактически подтверждая ее проведение. Европейским налоговым органам иногда достаточно и хорошей копии документа, чего не скажешь об украинских проверяющих, для которых чаще важна не столько суть операции, сколько форма - наличие обязательных реквизитов в первичных документах. И, конечно же, документ должен быть в оригинале, иначе его не существует.



К сожалению, и многие бухгалтеры разучились анализировать хозяйственные операции, утопая в количестве бумажной рутинной работы. Профессионализм таких бухгалтеров скатывается к анализу первичных документов на предмет их соответствия форме и к удовлетворению придирчивого глаза проверяющего.



В таком случае поведенческая модель и бухгалтера, и налогового инспектора заключается в том, что ни те, ни другие не интересуются сутью хозяйственной операции, а, значит, не способны предусмотреть последствия проведения транзакции, как в финансовой отчетности, так и в налоговых декларациях. Как следствие, решения принимаются на основе поведения: финансовая отчетность далека от достоверности, а налоговые акты - от реальности.

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Изменения к закону "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" были разработаны Министерством финансов вместе с Мировым банком еще летом 2015 года, однако до сих пор остаются нерассмотренными парламентом. Мы можем сколько угодно "латать" налоговый кодекс, исправляя существующие законодательные коллизии. Однако революцией в бухгалтерском учете стал уже принятый и подписанный Президентом закон №1724-VIII от 3 ноября 2016 года "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг". Спасибо отдельным депутатам, которые перенесли наши нормы из законопроекта о бухучете и смогли отстоять истинные реформы не только для предпринимателей ИТ сферы, а и для всех бухгалтеров и бизнеса, в подарок к новому году.



Итак, законом №1724-VIII, среди прочего, вносятся изменения в специальный закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", который регулирует, что есть первичным документом, а также какие обязательные реквизиты он должен иметь. И тут вспомнилось одно из заседаний Методического совета Минфина, на котором я доказывала членам совета, что место составления документа, как обязательный реквизит первичного документа, не имеет ничего общего с сутью операции. А вот отсутствие такого реквизита дает полное право налоговым органам не признавать первичный документ и, как следствие, расходы, сформированные на его основании. Из моего опыта, это наиболее частая ошибка бухгалтеров и наиболее простой "улов" налоговых инспекторов. Прошел год. И вот закон №1724-VIII вступит в силу с 3 января 2017 года и на один обязательный реквизит станет меньше.

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Кроме того, изменен сам термин "первичный документ". Теперь это документ, который содержит ведомости о хозяйственной операции и не требует подтверждения ее осуществления, как это было ранее. Таким образом, счет-фактура (инвойс) становится первичным документом. А если счет будет выписываться по результатам осуществления транзакции - поставки товаров (работ или услуг), то и вовсе может служить единственным первичным документом, заменяя акты выполненных работ и/или товарно-транспортные накладные. Также документ может быть составлен в электронной форме, при условии соблюдения требований законодательства про электронные документы и электронный документооборот.



Безусловно, бухгалтерам и украинскому бизнесу будет достаточно сложно перестроиться, столько лет счет-фактура служила формальным документом для осуществления предоплаты. Теперь надо начать работать по-новому, а есть ли на это смелость? И насколько быстро перестроятся налоговые инспектора? Ведь теперь у нас не только нет обязанности доказывать связь расходов с хозяйственной деятельностью, а и нет столь строгих правил к порядку оформления первичных документов. Очевидно, что многим бухгалтерам понадобится время на переосмысление этих изменений. Многие будут оформлять документы по старинке, и отслеживать налоговую практику по-прежнему не доверяя контролирующим органам. Надо сделать первый шаг. А дальше дорогу осилит идущий.

Елена Макеева, советник министра финансов Украины,



управляющий партнер Аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" GGI