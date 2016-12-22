Россияне активно выводят деньги за пределы страны
В России продолжается активный вывод денежных средств за пределы страны, пишет DW.
По данным центробанка РФ, сумма денежных переводов физических лиц в дальнее зарубежье составила $6,2 млрд в третьем квартале и $18,5 млрд с начала года.
За весь 2015 год было переведено $18,57 млрд. Рекордный объем вывода средств из России статистика ЦБ зафиксировала в 2014 году - за год в страны дальнего зарубежья было переведено $49,825 млрд.
Самой популярной страной для хранения денег для россиян продолжает оставаться Швейцария. В третьем квартале сюда было выведено из России $837 млн, за 9 месяцев - $3,762 млрд, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Вторым важным направлением бегства капитала является Латвия: в третьем квартале в эту страну из России было выведено $519 млн, с начала года - $1,5 млрд. По сравнению с 2015 годом, объемы переведенных средств остались на прежнем уровне.
Почти на треть - до $1,3 млрд за три квартала - увеличился объем денежных переводов в Китай ($627 млн в третьем квартале). Однако, в отличие от других стран, около треть таких операций осуществляют не граждане РФ.
- Россияне активно выводят деньги за пределы страны 09:11
- Совет НБУ утвердил денежно-кредитную политику на 2017 год 16:54
- ГФС не будет штрафовать налогоплательщиков из-за ПриватБанка 09:35
- Верховная Рада приняла закон о повышении акцизов и ренты 08:55
- НБУ в поддержку гривни продал на аукционе $28,4 млн 17:00
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
9941
-
4515
-
3636
-
2765
-
2473