Россияне активно выводят деньги за пределы страны

Самой популярной страной для хранения денег для россиян продолжает оставаться Швейцария

В России продолжается активный вывод денежных средств за пределы страны, пишет DW.

По данным центробанка РФ, сумма денежных переводов физических лиц в дальнее зарубежье составила $6,2 млрд в третьем квартале и $18,5 млрд с начала года.

За весь 2015 год было переведено $18,57 млрд. Рекордный объем вывода средств из России статистика ЦБ зафиксировала в 2014 году - за год в страны дальнего зарубежья было переведено $49,825 млрд.

Самой популярной страной для хранения денег для россиян продолжает оставаться Швейцария. В третьем квартале сюда было выведено из России $837 млн, за 9 месяцев - $3,762 млрд, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Вторым важным направлением бегства капитала является Латвия: в третьем квартале в эту страну из России было выведено $519 млн, с начала года - $1,5 млрд. По сравнению с 2015 годом, объемы переведенных средств остались на прежнем уровне.

Почти на треть - до $1,3 млрд за три квартала - увеличился объем денежных переводов в Китай ($627 млн в третьем квартале). Однако, в отличие от других стран, около треть таких операций осуществляют не граждане РФ.