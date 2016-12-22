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НБУ прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 15%

22.12.2016 11:40
Замглавы НБУ сообщил, что цены в Украине по итогам года вырастут на 15%, как и прогнозировал регулятор
Олег Чурий (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что по итогам года цены вырастут в среднем на 15%, как и планировал регулятор. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, пишет Укринформ.

"По инфляции мы ожидаем, что практически точно наша цель по инфляции совпадет с реальными цифрами. По концу года мы выходим на инфляцию 15%. Эта та цель, которую мы задекларировали еще в прошлом году (12% плюс - минус 3% - ред.)", - сказал Чурий.

Он напомнил, что в 2015 году годовой уровень инфляции в Украине составил 43%.

Чурий добавил, что накануне Совет НБУ принял основы проведения монетарной политики на 2017 год. "Совет подтвердил монетарный режим - инфляционного таргетирования. Подтвердил цели по инфляции до 2019 года. Так, в следующем году инфляция составит 8% (плюс-минус 2%). Среднесрочная цель - 5% (плюс минус 1%)", - отметил замглавы НБУ.

Цены на потребительском рынке в ноябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года - на 11,4%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инфляция
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