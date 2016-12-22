НБУ может снять валютные ограничения в начале 2017 года - Чурий

Нацбанк может снять валютные ограничения после получения транша МВФ, который ожидается в начале следующего года

Национальный банк Украины (НБУ) может снять валютные ограничения с рынка после получения четвертого транша Международного валютного фонда (МВФ) - уже в начале следующего года. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, пишет Укринформ.



"Национализация Приватбанка, стабильная ситуация на рынке, приток валюты, принятие бюджета - все это будет способствовать получению четвертого транша МВФ. Что станет положительным сигналом для снятия валютных ограничений", - отметил Чурий.



Нацбанк ожидает визита миссии МВФ и пересмотра программы расширенного финансирования в начале следующего года.



Насчет точной суммы транша, будет ли его объем, как и планировалось $1,3 млрд, Чурий отметил, что это вопрос к кредитору. "Он (Фонд - ред.) решает сумму транша, который готов предоставить нашей стране", - уточнил он.



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