НБУ может снять валютные ограничения в начале 2017 года - Чурий
Национальный банк Украины (НБУ) может снять валютные ограничения с рынка после получения четвертого транша Международного валютного фонда (МВФ) - уже в начале следующего года. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, пишет Укринформ.
"Национализация Приватбанка, стабильная ситуация на рынке, приток валюты, принятие бюджета - все это будет способствовать получению четвертого транша МВФ. Что станет положительным сигналом для снятия валютных ограничений", - отметил Чурий.
Нацбанк ожидает визита миссии МВФ и пересмотра программы расширенного финансирования в начале следующего года.
Насчет точной суммы транша, будет ли его объем, как и планировалось $1,3 млрд, Чурий отметил, что это вопрос к кредитору. "Он (Фонд - ред.) решает сумму транша, который готов предоставить нашей стране", - уточнил он.
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